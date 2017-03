Essen: Streit um Hundehaufen endet in Zelle und Krankenhaus

In Essen ist der Streit um einen Hundehaufen vor einem Lehrerparkplatz eskaliert. Weil eine 78-Jährige den Haufen nicht entsorgen wollte, geriet der Hausmeister der Schule in heftige Wut.



Daraufhin mischten sich Sohn und Enkel der Hundebesitzerin sowie der Sohn des Hausmeisters in den Streit ein. Bei einer Rangelei wurde der Hausmeister leicht verletzt, sein Sohn wurde von einer Pfefferpistole im Gesicht getroffen und musste ins Krankenhaus.



Geschossen hatte der Enkel der Hundebesitzerin. Er wurde festgenommen und verbrachte die Nacht in einer Zelle.