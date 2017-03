Zweitausendeins, Kultverlag der 68er-Bewegung, schließt nun auch in Frankfurt

Der Abbau des 1969 in einer Frankfurter Studentenwohnung im Geist der 68er gegründeten Verlags setzt sich fort. Nachdem das Filialnetz auf das Franchise-Verfahren umgestellt, Versand und Verlag nach Leipzig verkauft worden waren, steht spätestens Ende März die Schließung des Frankfurter Ladens an.



Am Anfang stand der Verlag für rebellische Literatur und Musik, später kamen preisgünstiger Jazz und Klassik hinzu sowie Bücher provokanter Frankfurter Karikaturisten. Absolutes Highlight war der von US-Präsident Jimmy Carter beauftragte Umweltbericht "Global 2000".



Nach Umsätzen in dreistelliger Millionenhöhe noch in den 90er Jahren machte dem Verlag vor allem der digitale Umbruch im Musiksektor zu schaffen. Was nach dem Ende des Einzelhandels noch bleibt, ist das bundesweite Online-Kaufhaus.