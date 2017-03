Neuer Trend: "Beauty Boys" - Männer mit Make-up

Auf Instagram und YouTube gibt es nun neue Stars und zwar so genannte "Beauty Boys", die Männer sind und Make-up tragen. Einer von ihnen ist PatrickStarrr, der in Videos Schmink-Tipps gibt. Viele von ihnen sind nun sogar genauso beliebt wie ihre weiblichen Konkurrenten.



"In den vergangenen Jahren ist in Europa der Anteil der pflegebewussten Männer deutlich gestiegen", so der Münchner Visagist Horst Kirchberger. Dabei ist die Bewegung nicht neu, denn Stars wie David Bowie und Jared Leto benutzten bereits Make-up.



Die Beauty Boys betonen jedoch, dass sie keine Drag Queens sind. Sie wollen nicht in Rollen von Frauen schlüpfen, sondern sich mit ihrer Männlichkeit identifizieren. Sie wollen sich dafür einsetzen, dass Make-up geschlechtslos wird und dass Männer es genauso benutzen dürfen sollten wie Frauen.