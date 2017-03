Verschwörungstheorie: Hat Donald Trump heimlich mit den Russen verhandelt?

Noch im Laufe seines Wahlkampfes 2016 ist Donald Trump mit Sergey Kislyak in Kontakt gekommen, dem Botschafter Russlands in den USA. Trump hatte zuvor jeglichen Kontakt mit Russland während seines Wahlkampfes verneint.



Bei einer Veranstaltung traf Donald Trump mehrere Botschafter in einem VIP Bereich und gab ihnen die Hand. Im Anschluss darauf hielt er eine Rede in der er von entspannten und verbesserten Beziehungen zu Russland sprach.



Kritiker sind der Meinung, Donald Trump habe damit gelogen als er sagte er habe keinen Kontakt mit Russland während seines Wahlkampfes gehabt. Die Debatte entfachte sich erneut, nachdem festgestellt wurde, dass weitere Mitarbeiter des Trump Stabes Kontakt mit Russland hatten.