Deutsche buchen wieder vermehrt Türkeireisen

Trotz viele Vorbehalte gegen die politischen Verhältnisse in der Türkei buchen wieder mehr deutsche Urlauber ihren Urlaub dort.



Da Interesse an Türkei-Reisen ist wieder erstarkt, nicht zuletzt wegen der unschlagbar günstigen Preise. Auch liegt die Türkei beim Zufriedenheitsranking von Gästen mit Bestnoten auf den ersten Plätzen.



"Die Türkei ist in diesem Sommer das dritt beliebteste Flugreiseziel", sagt eine Unternehmenssprecherin von Thomas Cook dem Tagesspiegel.