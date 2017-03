Serena Williams sagt Turnier ab: Angelique Kerber ist wieder Nummer eins

In Indian Wells in Miami findet demnächst ein Hartplatz-Tennis-Turnier statt. Die derzeitige Nummer eins der Tennis-Welt, Serena Williams, musste dieses Turnier absagen. Sie konnte aufgrund von Knieproblemen nicht trainieren.



Dies hat zur Folge, dass Angelique Kerber von dieser Absage profitiert. Sie wird, egal welche Platzierung sie in dem Turnier erreicht, nach diesem wieder die Nummer eins der Tennis-Welt sein.



Im letzten Jahr war Kerber schon früh in Indian Wells gescheitert. Dieses Jahr ist sie allgemein nicht gut in die Saison gestartet. Williams dagegen hatte das Turnier in Indian Wells bereits 1999 und 2001 gewonnen.