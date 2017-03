Libyen: Schlepper bringen afrikanische Flüchtlinge um

An einem Strand in Libyen wollten sich 22 afrikanische Flüchtlinge mit ihren Schleppern treffen. Sie wollten dort die Reise über das Mittelmeer antreten.



Das Wetter war offenbar so schlecht, dass die Flüchtlinge aus Angst das Boot nicht betreten wollten. Die Schlepper brachten die Menschen dann um.



Die Tötungen wurden bestätigt, jedoch konnten keine genaueren Angaben zu den Umständen und der Ursache gemacht werden.