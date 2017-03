FC Arsenal London: Muss Trainer Arsene Wenger nun gehen?

Gestern verlor der FC Arsenal in der Champions League gegen den FC Bayern München mit 1:5. Im Interview mit Sky sagte Arsene Wenger nach der Demütigung auf die Frage, wie es mit ihm weitergehen solle: "Ich habe dazu nichts zu sagen, danke vielmals".



Danach brach er das Interview ab. Die englische Presse lässt kein gutes Haar mehr an Wenger. Arsenal solle in Frieden ruhen, oder Arsenal sei tot und beerdigt und der Trainer habe seine letzte Ölung erhalten, so schrieb beispielsweise die "Sun".



Auch der "Daily Mirror" betitelte die Spieler als Witzfiguren und argumentierte, dass Wenger als Trainer nicht mehr haltbar sei. Viele Fans forderten Wenger ebenfalls auf, sich zu verabschieden.