Regensburg: Anwalt verurteilt, weil er Mandantengelder einbehalten hat

In Regensburg wurde ein Anwalt zu zu zehn Monaten mit Bewährung verurteilt, weil er insgesamt 12.000 Euro Mandantengeld einbehalten hat.



Der 46-Jährige hat die neunfache Untreue beim Prozess gestanden, er muss das Geld nun in Raten zurückzahlen und es droht ihm ein Berufsverbot.



Die Richterin wertete zu seinen Gunsten, dass der Jurist "unverschuldet in eine wirtschaftliche Schieflage" und zum Tatzeitpunkt schwere gesundheitliche Probleme hatte und Psychopharmaka zu sich nahm.