15-facher Mordversuch: Haftstrafe nach Brandanschlag auf Flüchtlingsheim

Ein 32-jähriger Mann aus Zwickau muss nach einem Anschlag auf ein Flüchtlingsheim für vier Jahre und drei Monate in Haft. Er wurde wegen versuchten Mordes in 15 Fällen und versuchter schwerer Brandstiftung verurteilt.



Das Landgericht Zwickau sah es als erwiesen an, dass der Mann im Mai 2016 zwei selbst gebaute Molotow-Cocktails in ein Flüchtlingsheim in Zwickau geworfen hatte.



Dabei entstand leichter Sachschaden. Ein Bewohner des Heims, der aus dem Gebäude fliehen wollte, wurde leicht verletzt. Der Familienvater hat die Tat gestanden.