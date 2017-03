Vault 7: CIA Cyber-Waffen-Arsenal geleakt

Dem CIA ist offenbar in großem Umfang ihre geheime Software geleakt. In Kreisen von CIA Hackern und deren Vertragspartnern hat sich ein Großteil der Software verteilt, die das CIA verwendet um eigens eine Überwachungsmaschinerie aufzuziehen.



Ob Fernseher, Smartphones oder PCs, offenbar verwendet man Viren für bisher unbekannte Sicherheitslücken, um Systeme heimlich in Wanzen um zu funktionieren. Das CIA setzt dabei auch Software ein, die bestimmte Merkmale ausländischer Geheimdienste nachahmen kann, um so von sich selbst abzulenken.



Wie sich zeigt, ist das CIA nicht in der Lage ihre eigenen Werke unter Kontrolle zu halten. Außerdem ist die Wucherung dieser Programme bedenklich, die selbst der US eigenen NSA Konkurrenz machen. Die Menge an Programmcode ist größer als die der Platform Facebook.