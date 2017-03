Trumps "Kettenhund" Sean Spicer war Osterhase im Weißen Haus

Trumps Pressesprecher Sean Spicer arbeitete während der Bush-Regierung bereits im Presse-Team des Weißen Hauses.



unter Georeg W. Bush diente er dabei zweimal offiziell als Osterhase. Beim traditionellen Ostereier-Suchen in Washington schlüpfte Spicer ins Hasen-Kostüm.



Spicer kommentierte: "Die guten alte Tage - was würde ich dafür geben, mich wieder mal in einem Hasenkostüm verstecken zu können".