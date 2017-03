Musiker "Chance the Rapper" spendet eine Million Dollar an Schulen in Chicago

Der Musiker "Chance the Rapper" will Schulkinder fördern und hat eine Million Dollar an Einrichtungen in Chicago gespendet.



Mit dem Geld soll vor allem der Kunstunterricht in seiner Heimatstadt unterstützt werden, so der 23-Jährige.



"Dieser Scheck ist ein Aufruf zu handeln", so der Grammygekrönte Musiker: "Ich fordere große Firmen und Konzerne in Chicago und im ganzen Land auf, zu spenden und aktiv zu werden".