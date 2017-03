Berlin: Geldstrafe für Frau, die Collier aus Raubüberfall versteckte

Das Amtsgericht in Berlin-Tiergarten sprach nun eine 35-jährige Frau der Begünstigung schuldig. Sie soll ein wertvolles Collier aus einem Raubüberfall im KaDeWe in Berlin im Dezember 2014 versteckt haben.



Dafür wurde die Frau nun zu einer Geldstrafe von 1350 Euro verurteilt. Das Collier wurde bei einem Berliner Pfandleiher gefunden. Der damalige Lebensgefährte der Frau wollte es zu Geld machen. Er versuchte es zuerst bei einer anderen Pfandleiherin, welche dann aber einen Hinweis an die Polizei gab.



Die verurteilte Frau beharrte darauf, das Collier in ihrem Restaurant gefunden zu haben. Sie gab an, dass sie der Meinung war, ein Gast hätte es verloren. Der Richter glaubte ihr jedoch nicht.