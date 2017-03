Test: Das sind die besten gesetzlichen Krankenkassen

"krankenkasseninfo.de" führte einen unabhängigen Vergleichstest der gesetzlichen Krankenkassen durch. Überraschend war dabei vor allem, dass die teuersten Kassen nicht auch zugleich die besten waren.



In dem Test wurden neben der Beitragshöhe auch Faktoren wie Extra-Leistungen, Service und Qualität bewertet. Die meisten der als "sehr gut" eingestuften Krankenkassen erheben einer unterdurchschnittlichen Zusatzbeitrag.



Testsieger ist die AOK plus, gefolgt von Audi BKK und BKK Verbund plus. Grundsätzlich ist ein Krankenkassenwechsel außerdem sehr einfach. Man hat eine zweimonatige Kündigungsfrist (nachdem man bereits 18 Monate Kunde der Kasse war) und kann dann einfach wechseln.