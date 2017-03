USA: 97-jährige Zwillingsschwestern am selben Tag zu Tode gekommen

Die Zwillingsschwestern Jean Haley und Martha Williams sind mit 97 Jahren am selben Tag gestorben.



Die beiden Frauen waren zusammen Abendessen als eine auf dem Weg zum Auto stürzte: Die Schwester wollte Hilfe holen und stolperte ebenfalls.



Beide Frauen starben schließlich an Unterkühlung, erst am Morgen wurde die beiden von einem Nachbar gefunden.