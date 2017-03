Luxemburg: Spürhund "Cash" erschnüffelt bei Reisenden 286.000 Euro Bargeld

Dieser Hund trägt seinen Namen "Cash" offenbar nicht ohne Grund, denn der Deutsche Schäferhund hat beim Zoll in Luxemburg an einem einzigen Tag über eine Viertelmillion Euro bei Reisenden erschnüffelt.



Der Mann hatte über 50.000 Euro Bargeld bei sich, in dem Gepäck eines zweiten Reisenden fanden sich weitere 250.000 Euro: Insgesamt stellten die Beamten 286.000 Euro sicher.



Beide Männer konnten weder Herkunft noch Zweck des nicht angemeldeten Geldes erklären, weshalb es beschlagnahmt wurde.