Passau: 14-Jähriger zeigt seine Eltern wegen Drogenkonsum bei Polizei an

In Passau ist ein 14 Jahre alter Junge zur Polizei gegangen, um seine eigenen Eltern anzuzeigen.



Der Junge konnte es offenbar nicht mehr ertragen, dass seine Eltern so viele Drogen vor ihm konsumierten.



In der Wohnung des 33-jährigen Vaters und der 39 Jahre alten Mutter stellte die Polizei schließlich Marihuana sicher. Der Junge ist nun in einem Kinderheim untergebracht.