Hamm: Mann am Auto seines Steuers auf offener Straße erstochen

In Hamm hat ein Angreifer vor den Augen einiger Passanten einen 41-Jährigen auf offener Straße erstochen.



Das Opfer saß am Steuer seines Autos als der Angriff passierte, sein 21 Jahre alter Sohn wollte ihn noch schützen und bekam einen Stich in den Oberarm ab.



Bevor der Tat fuhren die beiden Autos aufeinander zu und hielten dann, der Täter sprang aus seinem Wagen und stach zu. Laut Zeugen hätten die Männer türkisch gesprochen. Der Tatverdächtige befindet sich in Untersuchungshaft.