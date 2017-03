Neuer Ghost Recon Wildlands Trailer zeigt PC Version

Das neueste Ghost Recon Wildlands hat bereits viele Spieler in seinen Bann gezogen. Allein in der Beta Phase zählte das Spiel rund 6,8 Millionen Spieler auf der ganzen Welt.



Fans der kommenden PC Version haben jedoch auch kritische Stimmen geäußert, wonach es wohl eine schlechte Portierung vermutet wurde. Nun hat Ubisoft jedoch einen Trailer veröffentlicht, der die Stärken des neuen Teils in vollem Glanz präsentiert.



Der PC Trailer zu Ghost Recon Wildlands zeigt Aufnahmen des Spiels in 4K Auflösung mit satten 60 Bildern pro Sekunde. Bei dem gezeigten Video dürfte vermutlich auch eine GeForce GTX 1080 oder ähnlich zum Einsatz gekommen sein. Es sieht jedenfalls sehr beeindruckend aus.