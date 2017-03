Fußball/1. Bundesliga: Bayer Leverkusen trennt sich von Trainer Roger Schmidt

Roger Schmidt ist nicht mehr Cheftrainer bei Bayer Leverkusen. Der Bundesligist bestätigte die Trennung von dem Coach, der am Vortag mit der Werkself 2:6 bei Borussia Dortmund verloren hatte.



Es war die dritte Pflichtspielniederlage in Folge für die Rheinländer, die in dieser Saison insgesamt deutlich hinter den Erwartungen zurück geblieben waren.



Schmidt stand in Leverkusen seit 2014 unter Vertrag, sein Arbeitspapier lief eigentlich noch bis 2019.