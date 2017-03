Österreichs Kanzler Kern: Keine Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in der EU

Österreichs Bundeskanzler Christian Kern ist für ein EU-weites Verbot von Wahlkampfauftritten türkischer Politiker.



Eine gemeinsame Vorgehensweise der EU in dieser Frage wäre sinnvoll, sagte er in einem Interview mit der "Welt am Sonntag". Die geplante Verfassungsänderung in der Türkei würde den Rechtsstaat weiter schwächen und die Gewaltenteilung einschränken.



Türkische Regierungsvertreter planen in mehreren EU-Staaten, auch in Deutschland, bis zum Tag der Abstimmung für die Verfassungsreform in ihrem Land zu werben.