Vreden: Missbrauchsprozess gegen Familienvater

Ein 51-jähriger Familienvater aus Vreden, Nordrhein-Westfalen, stand am Donnerstag vor dem Landgericht Münster. Dort wurde der Prozess wegen Kindesmissbrauchs an seinen beiden inzwischen 15- sowie 17-jährigen Töchtern gemacht.



Der wohl aufgrund seines Alkoholkonsums in Trennung lebende Mann soll sich immer wieder auf verschiedenste Art und Weisen sich während der Wochenendaufenthalte seiner Kinder an ihnen vergriffen haben. Zur Tatzeit waren die beiden Mädchen sieben und neun Jahre alt gewesen.



Während die Polizei die Aussagen der Mädchen als glaubwürdig einschätzt, hat der Vater der beiden die Taten während der Vernehmung mit Aussage wie "Die fanden das doch schön´ oder "Die wollten das doch" relativiert, beschönigt, verharmlost und den Kindern eine Mitschuld gegeben.