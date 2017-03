Bottrop: Bewährungsstrafe nach Kindesmissbrauch

Nachdem ein 17-Jähriger einen 12 Jahre alten Jungen im September letzten Jahres in einem von seinen Großeltern geführten Zirkus, welcher zu dem Zeitpunkt in Bottrop Kirchhellen gastierte, missbraucht hatte, ist nun das Urteil gefallen.



Zwei Jahre Bewährungsstrafe sowie die Teilnahme an einer Therapie sind das Ergebnis für den Täter.



In das Urteil floss noch ein anderes nachgewiesenes Vergehen des Täters ein. Dieser hatte in Schwalmtal ein Gastspiel des Zirkus dazu genutzt, sich an einem neunjährigen Mädchen zu vergehen.