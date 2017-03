AfD-Vize Gauland fordert Einreisestopp für Muslime

Der stellvertretende AfD-Vorsitzende Gauland will Muslimen die Einreise nach Deutschland in der Regel verwehren.



Der generelle Einreisestopp solle muslimische Länder betreffen, in denen die politische Lage stabil ist. Nur diejenigen Menschen sollten ins Land dürfen, die um ihr Leben fürchten müssen.



"Der Islam, der einen politischen Anspruch erhebt, ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar", sagte Gauland. Die westliche Gesellschaft wird Probleme bekommen, wenn der Anteil der Muslime zunimmt.