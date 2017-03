Irland: Ermittler finden 796 tote Babys und Kinder in katholischem Heim

Im Zuge der Ermittlungen in Irland zu Misshandlungs- und Missbrauchsvorwürfe in 18 kirchlich betriebenen Heimen für unverheiratete Mütter, fanden Ermittler eine große Menge Leichen von Kindern bis zu drei Jahren.



Die nun vorgestellten Befunde beziehen sich auf ein Heim im westirischen Tuam, das zwischen 1925 und 1961 vom katholischen Bon-Secours-Orden betrieben worden war. Die Leichen befanden sich in einer provisorische Krypta, die in einem früheren Abwassersystem untergebracht war.



Die Untersuchung in Tuam war von der Historikerin Catherine Corless angestoßen worden. Sie hatte herausgefunden, dass in dem Heim 796 Babys und Kinder gestorben waren, für die allerdings keine Bestattungsnachweise zu finden waren.