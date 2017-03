Deutsche Kommunen gegen Erdogans Volksabstimmung

Und wieder darf ein Türkischer Politiker nicht in Deutschland für das angestrebte Präsidialsystem der AKP (Erdogan) werben. Frechen sagt als nächste Stadt eine Veranstaltung ab. Erdogan tobt.



Nach Gaggenau und Köln nun auch Frechen. Ein Zeichen an die Bundespolitik sich mit dem Wahlkampf anderer Nationen auf deutschem Boden zu befassen. Wahlkampf an sich ist legitim, aber es als Vereins-Treffen oder private Feier zu tarnen ist unverschämt.



Wir sind tatsächlich noch ein demokratisches Land. Jedoch scheint es hier wirklich um das Ausnutzen der deutschen Gesetzte zu gehen um des informierte türkische Staatsbürger zu überzeugen. Leider ist inzwischen das neutrale türkische Mediensystem zusammengebrochen.