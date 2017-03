Informationsfreiheits- und Transparenzgesetze von Bund und Ländern im Ranking

Die Open Knowledge Foundation und der Verein Mehr Demokratie haben bewertet, wie der Bund und die Länder das Auskunftsrecht des Bürgers gegenüber Behörden sowie Ausnahmen davon, die Gebührenpraxis, den Umfang der Auskunftspflicht, die eigeninitiative Veröffentlichung von Unterlagen regeln.



Den ersten Platz belegt Hamburg mit seinem mustergültigen Transparenzgesetz, dem gemäß die Behörden Dokumente wie z. B. Gutachten und Verträge ab 100.000 Euro von sich aus in einem Online-Portal veröffentlichen. Schleswig-Holstein, Bremen, Berlin folgen auf den nächsten Plätzen.



Das Schlusslicht im Ranking bilden Länder ohne Informationsfreiheits- oder Transparenzgesetz: Bayern, Hessen, Niedersachsen, Sachsen. Die volle Punktzahl erreicht kein Land, es besteht deutlicher Reformbedarf. Ein Transparenzgesetz planen noch Berlin und Thüringen, in NRW ist eines in der Schwebe.