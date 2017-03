Berlin: Polizei-Azubi verkauft Diebesgut - Vom Dienst suspendiert

Ein 20 Jahre alter Azubi der Berliner Polizei wurde vom Dienst suspendiert, weil er mit Diebesgut gehandelt haben soll. Es bestehe der Verdacht der gewerbs- und bandenmäßigen Hehlerei, sagte ein Polizeisprecher.



Ermittler kamen dem Polizei-Azubi nach einem Einbruch in einem Büro auf die Spur, als man bei ihm eine dort gestohlene Kamera fand, die er zum Kauf in der Polizeikantine anbot.



Der Mann wurde festgenommen. Erst vor wenigen Tagen sorgte der Auftritt eines Azubis der Polizei in einem Pornofilm für Aufsehen.