Tunesien: Besucher eines Zoos steinigen Krokodil

In der tunesischen Hauptstadt Tunis kam es in einem Zoo zu einem tragischen Vorfall. Eine Gruppe von Besuchern bewarf ein Krokodil in seinem Gehege mit Steinen.



Dieses starb daraufhin an inneren Blutungen. Ein Foto auf Facebook zeigt das Krokodil mit blutigem Kopf. Zwei große Steine mit Blut des Krokodils sind darauf ebenfalls zu sehen.



Die Internetnutzer kritisierten nicht nur die Tat, sondern auch den Zoo. Die Gehege der Tiere seien vermüllt und die Tiere verwahrlost.