München: Verwirrter Mann zieht sich vor Polizisten aus

Letzte Woche war ein offensichtlich verwirrter Mann auf der Nymphenburger Straße in München unterwegs. Der 32-Jährige griff zunächst wie aus dem nichts zwei Radfahrer an.



Dem Radfahrer wurde mit der flachen Hand mehrere Male ins Gesicht geschlagen. Die Radfahrerin zog der 32-Jährige an ihrem Helm über den Lenker ihres Rades. Die beiden waren so erschrocken, dass sie das Weite suchten, noch bevor die Polizei kam.



Der verwirrte Mann zog sich dann unvermittelt einfach aus, als die Polizeibeamten eintrafen. Nackt ging er dann auf die Beamten los. Er wurde daraufhin gefesselt. Zwei Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Bei dem Mann wurde Marihuana gefunden.