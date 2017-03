Pokemon Go: Story wird noch wichtiger werden

Vor kurzem gab es ein neues Pokemon Go Update. Dieses hat eine ganze Menge neuer Pokemon mit sich gebracht und so stehen seit dem Update ganze 225 Monster im Spiel zur Verfügung.



Der Entwickler hat aber nun bekannt gegeben, dass die Story des Spiels in den kommenden Monaten ebenfalls noch deutlich verbessert werden soll. Die Geschichte sei demnach deutlich tiefgründiger als man bisher annehmen würde.



Senior Produkt Manager Tatsuo Nomura vom Entwickler Niantic relativierte die Aussage jedoch nun etwas, da zwar ein größeres Update in Zukunft geplant ist, hierfür jedoch das Team zunächst noch zu klein ist. Aktuell sind rund 70 Mitarbeiter bei Niantic beschäftigt.