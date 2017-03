Linkspartei-Chefin Kipping: Verzicht auf Urlaubsreisen in die Türkei

Linkspartei-Chefin Kipping hat sich angesichts der politischen Situation und Lage in der Türkei für einen Türkei-Urlaubs-Boykott ausgesprochen.



"Wenn die Bundesregierung mit dem Diktator kuschelt, dann sollten wir über einen Tourismus-Boykott nachdenken", sagte sie.



Kipping wolle nicht die Bevölkerung in der Türkei schädigen, die am Tourismus verdiene. Jedoch wäre der Verzicht auf einen Türkeiurlaub auch ein Zeichen für Demokratie und Menschenrechte.