EU-Parlament fordert Visumspflicht für US-Bürger

Das Europäische Parlament hat eine vorübergehende Visumspflicht für US-Bürger in der EU gefordert.



Hintergrund ist die Tatsache, dass die USA ihrerseits die Bürger aus fünf EU-Staaten nicht ohne Visa einreisen lassen.



Ein Visum für Reisen in die USA brauchen Bürger aus Bulgarien, Kroatien, Zypern, Polen und Rumänien. Bürger aus den übrigen EU-Staaten können mit rechtzeitiger Anmeldung ohne Visum in die USA einreisen.