Verwaltungsgericht: Passive Sterbehilfe muss in Ausnahmefällen möglich sein

Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass es in Deutschland in Extremfällen einen Zugang zu einer tödlichen Dosis Betäubungsmittel für einen Suizid geben kann.



Nach dem Grundgesetz hätten schwerkranke Menschen das Recht zu entscheiden, wann und wie sie das Leben beenden wollen.



Geklagt hatte ein Mann für seine inzwischen verstorbenen Ehefrau, die nach einem Unfall komplett gelähmt war und beatmet werden musste. Die todkranke Frau beging schließlich in der Schweiz Suizid.