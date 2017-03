London: Pionier auto-destruktiver Kunst, Gustav Metzger gestorben

Gustav Metzger, der für seine auto-destruktive Kunst mit dem Einsatz von Mülltüten bekannt wurde, ist im Alter von 90 Jahren in London gestorben.



Er wurde als Kind polnischer, jüdischer Eltern im Jahr 1926 in Nürnberg geboren und kam 1939 mit dem Kindertransport nach Großbritannien. Seine Eltern wurden im Holocaust getötet.



Er inspirierte viele andere Künstler wie zum Beispiel den Gitarrist Pete Townshend von der Band The Who.