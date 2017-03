Schweiz: Mann richtete einen Revolver auf Kühe - Zur Geldstrafe verdonnert

Ein Schweizer Gericht in Lausanne hatte einen Mann in erster Instanz zu einer Geldstrafe verurteilt, da er Kühe mit einem Revolver bedrohte. Gegen die Geldstrafe in Höhe 40 Tagessätze zu je 330 Euro hatte der Mann Beschwerde eingelegt.



Das Gericht hatte den Mann wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz zur Zahlung von 13.200 Euro verdonnert. Der Gartenbesitzer hatte mit der Waffe in Hand seinen Garten gegen einen Übergriff der weidenden Kühe verteidigen wollen.



Im neuerlichen zweiten Prozess wies das Gericht die Beschwerde des Waffenbesitzers zurück. Der Richter befand, dass die Kühe die Bedrohung nicht verstanden hätten. Dagegen wäre eine Verursachung durch Lärm geschickter gewesen.