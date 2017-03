Türkischer Justizminister darf doch nicht in Deutschland auftreten

Der türkische Justizminister darf in Gaggenau keinen Wahlkampf für Erdogan betreiben. Die Stadt sprach ein Verbot aus.



Bekir Bozdag wollte eigentlich am heutigen Donnerstag in baden-württembergischen Gaggenau auftreten.



Die Stadt teilte nun mit, dass man den Wahlkampfauftritt abgesagt habe. Über Gründe ist bisher nichts bekannt.