Wohlfahrtverband: Armutsgefährdung in Deutschland auf neuem Höchststand

Der Anteil der Menschen mit Armutsrisiko ist in Deutschland auf einen neuen Höchststand gestiegen. 15,7 Prozent der Menschen im Land droht laut offizieller Statistik Armut, wie der Paritätische Wohlfahrtverband in Berlin betonte.



Deutschland habe mit dieser Quote eine neue Obergrenze seit der Wiedervereinigung erreicht, sagte Verbandsgeschäftsführer Ulrich Schneider.



Durch Armut gefährdet sind laut Statistischem Bundesamt Menschen mit einem Einkommen unter 60 Prozent des mittleren Haushaltseinkommens. So lag 2015 bei einem Paar ohne Kinder die Armutsschwelle bei 1.413 Euro monatlich.