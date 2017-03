Kritik - Türkischer Justizminister will in Deutschland für Erdogan werben

Inmitten der Turbulenzen um die Inhaftierung des Journalisten Yücel tritt der türkische Justizminister Bozdag im baden-württembergischen Gaggenau auf.



Bozdag will dort für die türkische Verfassungsreform werben, die die Befugnisse von Präsident Erdogan stärken soll. Für das Referendum am 16. April sind rund 1,4 Millionen Türken in Deutschland wahlberechtigt.



Linkspartei-Chef Riexinger kritisierte den geplanten Auftritt genauso wie der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Sofuoglu.