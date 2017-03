Vereinte Nationen kritisieren Deutschland wegen Rassismus

Eine Arbeitsgruppe der UN kritisierte Deutschland nun für den vorherrschenden Rassismus gegen Schwarze. Personen afrikanischer Abstammung müssten sich an vielen Orten in Deutschland vor Gewalt fürchten und würden diskriminiert.



Diese Diskriminierung zeige sich am Arbeitsplatz, in der Schule wie auch in der breiten Öffentlichkeit. So seien Straßennamen wie "Mohrenstraße" ebenfalls rassistisch. Durch die wachsende Islamophobie würde der Rassismus zudem noch zunehmen.



"Obgleich das Grundgesetz Gleichheit garantiert, rassistische Diskriminierung verbietet und feststellt, dass die Menschenwürde unantastbar ist, wird dies in der Praxis nicht durchgesetzt", so die Experten.