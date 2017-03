Kühsen: Achtjährige von Hunden in Kopf und Arme gebissen

Im schleswig-holsteinischen Kühsen wurde ein acht Jahre altes Mädchen von zwei Hunden attackiert, die dem Kind in Arme und Beine bissen.



Das Mädchen wurde schwerverletzt in eine Klinik eingeliefert, wo es operiert wurde.



Gemeinsam mit der Mutter, die als Hundebetreuerin arbeitet, ging das Mädchen auf ein Grundstück und der Rottweiler sowie Boxer fielen es an. Die Mutter ging dazwischen.