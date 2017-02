Elder Scrolls Morrowind - erster Gameplay Trailer online

The Elder Scrolls Online ist schon seit dem Jahr 2014 online verfügbar und besitzt eine breite Fangemeinde. Noch in diesem Jahr soll es eine große Erweiterung mit dem Titel Morrowind geben.



Der nun veröffentlichte Gameplay Trailer wird die Herzen der Fans höher schlagen lassen. Auch der Morrowind Teil spielt in einer komplett anderen Zeit als die anderen beiden Spielepisoden.



Das Add-On Morrowind soll am 06. Juni 2017 veröffentlicht werden und den Weg dabei zudem auch auf die Konsolen PS4 und XBOX ONE finden.