Nintendo Switch Launch ohne Virtual Console

Nintendos neue Konsole "Switch" wird bekanntlich offiziell am 3. März 2017 auf den Markt kommen.



Zum Start sollen Legend of Zelda: Breath of Wild sowie Super Bomberman R bereits verfügbar sein. Das wohl spannend erwartete Mario Kart 8 Deluxe soll kurz nach dem Release ebenfalls verfügbar sein.



Jedoch soll es, wie man der Quelle entnehmen kann, die Virtual Console nicht zum Launch auf das Gerät schaffen. Gerade Gamecube Fans dürften sich darauf besonders freuen, wenn diese Titel sollen auch darüber spielbar sein. Auch andere Konsolentitel älterer Generationen sollen damit spielbar sein.