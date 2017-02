Resident Evil 7 - Chris Redfield DLC kostenlos

Das aktuelle Survival Horror Highlight Resident Evil 7 wird in Kürze einen spannenden Zusatz bekommen.



In dem kommenden DLC wird ein bekannter Protagonist von früheren Teilen auftauchen: Chris Redfield. Der DLC wird unter dem Namen "Not a Hero" erscheinen.



Positiv ist, dass dieser DLC von Capcom kostenlos sein wird. Angesichts der meisten DLCs in Spielen eine positive Nachricht, denn zumeist sind DLCs eher gegen Bezahlung zu haben.