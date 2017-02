Bayern: Pfarrer attackiert in Faschingsgottesdienst Katholische Kirche scharf

Pfarrer Roland Breitenbach hat seinen Faschingsgottesdienstes in der Schweinfurter Kirche St. Michael zum Anlass genommen, die Katholische Kirche heftig zu kritisieren.



Vor allem wetterte der 81-Jährige gegen die Scheinheiligkeit der Kirche in Sachen Missbrauchsfälle. Seine Rede wurde immer wieder von lautem Applaus unterbrochen.



"Lügen haben kurze Beine, sagt ein frommer Mahner. Doch wenn das stimmt, dann sind fast alle unsere Bischöfe Liliputaner. Sie haben nicht nur bei den Missbrauchsfällen vertuscht, getrickst und gelogen, über die armen Opfer sind sie dazu noch unverschämt zurückweisend hergezogen", so der Pfarrer.