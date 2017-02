Guantanamo-Verhältnisse in Bayern: CSU will Gefährder beliebig lange inhaftieren

Die CSU möchte so genannte Gefährder beliebig lange in Haft belassen und rüttelt damit an einem juristischen Prinzip: Die Unschuldsvermutung wird ignoriert.



Damit würde die bayerische Staatsregierung in Deutschland das Guantanamo-Prinzip einführen, wie Kritiker bemängeln.



Präventiv-Haft ist in Deutschland auf maximal 14 Tage beschränkt, dann muss man dem Verdächtigen eine Straftat nachweisen.