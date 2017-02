Deutsche "Fachkraft" vergewaltigt und erschlägt Kind

Um 17.30 Uhr kam ihm die Geschädigte über eine Anhöhe mit ihrem Fahrrad Stefan B. entgegen. Er stieg aus seinem Wagen und ging auf sie zu. Er stellte sich vor ihr Fahrrad, hielt den Lenker fest, sagte, sie solle in seinen Wagen steigen. Dem kam sie nach.



An einem Weiher im Neuburger Stadtteil Zell habe er sich an dem Mädchen vergangen. "Das geschah ohne Gegenwehr, aber für ihn erkennbar ohne ihr Einverständnis", so Anwältin Gareis. Danach habe er versucht, sie mit seinem Gürtel zu erdrosseln.



Als dies misslang, habe er ihren Kopf auf ein verkohltes Holzstück gelegt. "Mit einem zweiten, ein Meter langen flächigen Holzstück schlug der Angeklagte sodann zweimal auf die nach oben zeigende linke Kopfseite der Geschädigten." Danach habe er das tote Kind und die beiden Holzscheite in den Rathei