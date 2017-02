Türkei bettelt jetzt bei Deutschland

Die türkische Wirtschaft entwickelt sich immer weiter nach "unten". Nun hat der stellvertretende türkische Ministerpräsident Mehmet Simsek mit Wolfgang Schäuble gesprochen. Dies berichtet der "Spiegel".



Bei dem Treffen ging es darum, wie Deutschland der Türkei helfen kann. So wurde vornehmlich darüber gesprochen, wie deutsche Touristen wieder in die Türkei gelockt werden könnten. Zudem wurde darüber gesprochen wie die Entwicklungsbanken besser zusammenarbeiten könnten.



Die Türkei leidet seit dem Putschversuch unter einer andauernden Witschaftflaute. Zudem sind durch die Anschläge der PKK und des IS die Touristen weggeblieben. Außerdem trägt der aktuelle Kurs von Recep Tayyip Erdogan dazu bei, dass ausländische Unternehmen von weiteren Invesitionen Abstand nehmen.