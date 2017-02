Bewährungsstrafe für Politiker: Spendengelder für Domina-Geschenke abgezweigt

Der SPD-Politiker Hendrik K. ist von einem Gericht wegen Untreue zu neun Monaten Haft auf Bewährung und 150 Stunden Sozialarbeit verurteilt worden, weil er Spendengelder für Sex-Geschenke an Chatpartnerinnen im Internet verwendete.



Der 28-Jährige war als Kassierer für die "Herforder Tafel" tätig und sammelte jahrelang Spenden für Bedürftige. Von den Geldern gab er nachweislich 3.400 Euro für Sadomaso-Kleidung, Reizwäsche und andere Utensilien an seine diversen Internetbekanntschaften, die in der Sadomaso-Szene tätig sind, aus.



Erst als der Angeklagte 2015 entlassen und die Kontobewegungen geprüft wurden, stellte man den Missbrauch der verwendeten Finanzmittel fest.